Доктор биологических наук Максим Мельничук рассказал, что следует делать для развития аграрной отрасли в Украине.

Об этом он сказал в программе “Личность” с Сергеем Дойко.

“Пищевая безопасность нашего народа, отстаивание и государственный надзор за системой качества нашей жизни – она и должна быть приоритетом нашей национальной безопасности… В этом году 100 млн. тонн зерна уже намолотили. А еще кукурузы много стоит в поле. 100 млн тонн! Я помню время, когда было 25-26. За 50 млн тонн давали звезду Героя Украины. А у нас уже более 100. И мы попрошайничаем?”, - сказал Максим Мельничук.

Он отметил, что украинцы не умеют хранить свою продукцию, и в стране не хватает складов и термокамер.

“Чтобы мы не потребляли египетский картофель в феврале или марте, а был свой. Вы только посмотрите на статистику, какое количество картофеля из Беларуси мы ежегодно импортируем. Сотни миллионов долларов мы тратим на это”, - добавил Максим Мельничук.

По его словам, следует выращивать разнообразную продукцию и перерабатывать ее.

Как сообщала Politeka, Николай Спиридонов отметил, что пока аграрный сектор в Украине справляется.

Также Politeka сообщала, что Роман Головин отметил, что если земельное законодательство оставят в таком виде, как оно сейчас есть, начнется концентрация земли.