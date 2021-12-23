Госпредприятие «Гарантированный покупатель» игнорирует запросы юристам относительно причин блокировки выплаты 3 млрд грн долга предприятиям зеленой энергетики за счет средств, которые были привлечены от выпуска еврооблигаций.

Об этом сообщил адвокат юрфирмы «Василь Кисиль и партнеры» Богдан Шабаровский, указывая на отсутствие достаточного внимания к вопросу от нынешнего и. о. госпредприятия Андрея Пилипенко, передает РБК-Украина.

"К сожалению, Гарантированный покупатель до сих пор не предоставил никаких объяснений относительно причин неосуществления оплаты. В течение последнего месяца мы неоднократно обращались с письмами и запросами к гарантированному покупателю, однако никакой информации нам так и не было предоставлено», - сказал Шабаровский.

По его словам, предыдущий руководитель Гарантированного покупателя Вадим Улида называл такие письма давлением. Единственная доступная юристам информация – это пресс-релиз Гарантированного покупателя от 17.11.2021, где указано, что платежи были отозваны «для анализа платежных поручений и подтверждение правомерности начисленных сумм платежей». "Однако, с тех пор прошло уже больше месяца, чего более чем достаточно для анализа нескольких платежных поручений, впрочем, информации о результатах этого анализа нам не предоставляют», - подчеркнул адвокат.

Также он отметил, что ничего не известно о результатах работы межведомственной рабочей группы, которая была создана Кабинетом Министров Украины еще 15.11.2021 для проверки деятельности Гарантированного покупателя по купле-продаже электрической энергии и расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии.

Шабаровский рассказал, что сейчас юристы фирмы совершают все возможные действия, чтобы обойтись без инициирования судебных процессов и уголовных производств, даже имели короткий личный разговор с нынешним руководителем гарантированного покупателя Андреем Пилипенко.

«Но, если в ближайшее время привлечены от облигаций средства не будут уплачены на погашение задолженности, то мы будем вынуждены обращаться с исками о принудительном взыскании денежных средств и обращения с соответствующими исками, в том числе в международных инстанциях», - сказал адвокат.

При этом он добавил, что английские адвокаты ДТЭК ВИЭ видят в действиях должностных лиц Гарантированного покупателя и Укрэнерго признаки составов преступлений по праву Англии и также готовы инициировать уголовные производства в Англии.

Как сообщалось, в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения целевых «зеленых» еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГарПоку является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.