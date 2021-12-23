Экс-разведчик ГУР Роман Червинский прокомментировал покушение на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу, о котором заявлял президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«У меня есть свое мнение, что это элемент запугивания Бурбы», - отметил он и назвал неправдой версию о том, что при обыске в кабинете Василия Бурбы был обнаружен шприц с наркотическим веществом.

«Это смесь информационных поводов, один из элементов запугивания. Они выложили в телеграм-канале, что в кабинете у Бурбы нашли шприц с метадоном, и пытались его таким образом запугать», - говорит Червинский.

На вопрос ведущей: «Почему метадон?» Роман Червинский ответил: «Может, потому что Гогилашвили и там, и там? Ну, с Поляковым не знаю, а с Бурбой – да. Это его идея была, скорее всего. Идея шантажировать Бурбу шприцем с героином принадлежала Александру Гогилашвили», - утверждает он.

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https://youtu.be/tp-7qGbAWqo