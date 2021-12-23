Журналистка Любовь Рыбалко заявила, что Владимир Зеленский пообещал ввести экономический паспорт украинца, и насколько реальны обещания президента.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты».

«Предложенная президентом система перераспределения национальных богатств в пользу будущих поколений на самом деле не новая. В пояснительной записке к законопроекту приводится пример мирового опыта создания подобных фондов, в том числе в Норвегии, ОАЕ и Саудовской Аравии. А что касается Украины, то согласно законопроекту фонд создается Кабмином и проводит деятельность исключительно с целью накопления государственных взносов с дальнейшим инвестированием активов», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка сказала, что активы фонда сохраняются в государственном банке. Ежегодный государственный взнос на одного участника определяется в размере двух минимальных заработных плат, сообщила она, установленных на 1 января текущего года. Так в госбюджете на 2022 год, подчеркнула она, предусмотрены поступления от рентной платы 69 миллиардов гривен. Но первый годовой государственный взнос, считает она, собираются сделать в 2023 году.

«Так на момент первых выплат к 2037 году обещают накопить 1 триллион 832 миллиарда гривен. И осуществить выплату на общую сумму 191 миллиард гривен из расчета чуть более 620 тысяч гривен на одного участника фонда. Впрочем, рента зависит от мировых цен и может сильно отличаться из года в год. Поэтому главное, чтобы денег на это хватило. Но если идею «экономического паспорта» все-таки удастся воплотить в жизнь, то Украина станет первым государством в мире, которое даст своим гражданам гарантированный доход», - резюмировала Любовь Рыбалко.

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