Об этом он рассказал в своем блоге.
Как рассказывает Сергей Лямец, после распада СССР Сбербанк вместе с 369 миллиардами рублей остался в ведении Москвы, в том числе и 84 миллиарда украинских. «Когда происходил такой вариант раздела, то украинцам никто не сказал, что делится это именно так», - отмечает он.
Как объясняет блогер, во время распада СССР происходило все так же, как во время развода семьи – происходил раздел имущества. «Украина согласилась на вариант непропорционального раздела», – констатирует эксперт и добавляет, что государство решило не забирать свою долю из Сбербанка, резервы и посольские здания. В то же время, рассказывает он, Россия согласилась взять на себя долги Советского Союза, а они были значительными, поэтому ей и остались все деньги СССР.
По словам Сергея Лямца, люди не знали, что вопрос решается так и Украина останется без своих ресурсов. С другой стороны, считает он, это было правильно, поскольку ситуация могла сложиться так, что Украина не справилась бы с долгом, который она получила еще во времена Советского Союза.
Как сообщала Politeka, Лямец рассказал, как много в Украине наличных денег.
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Также Politeka писала о том, что Лямец рассказал, что тема потерянных вкладов со времен СССР может стать политическим проектом.