Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».
«Это идёт политическая игра, включая заявления, которые не имеют под собой какой-то почвы и профессиональной проверенной информации – это просто слух. Никто не привлечен к ответственности, никто не задержан», - отметил Роман Червинский.
По словам экс-разведчика, дело о несбывшемся государственном перевороте, который должен был быть 1 декабря, не будет продолжаться, потому что это было лишь политическое заявление, сделанное властью в своих интересах. Как отметил Роман Червинский, никто не готовил государственный переворот и в дальнейшем его не стоит ожидать.
«О перевороте они уже не первый год говорят, есть даже возбужденные дела по перевороту в отношении меня. Попытки привязать нас (сотрудников спецслужб, - ред.) к этим вещам длятся уже не первый год», - сказал Роман Червинский.
Экс-разведчик допускает, что вероятно Офису президента он является неудобной личностью по большей степени из-за дела по задержанию «вагнеровцев», поэтому его имя фигурирует в делах о государственном перевороте.
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