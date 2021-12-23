Его слова прозвучали в эксклюзивном интервью журналистке Христине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Своего Джеймса Бонда в Украине нет, но некоторые истории достойны этого персонажа. Например, 18 ноября 2018 года на Торезском полигоне была танковая рота боевиков, в том числе экспериментальный российский танк Т-72 с повышенными технологическими характеристиками, который специально испытывали в полевых условиях. Наш сотрудник пробрался на ту сторону, заминировал все десять танков и взорвал их. Не менее примечательна история о том, как вскоре после этого мы совместно с черновицким управлением СБУ выманили на нашу территорию танкистку боевиков, причём российская танкистка влюбилась в нашего сотрудника, которого в реальности даже не видела», - рассказывает Роман Червинский.

По его словам, первоначально украинские разведчики помогали этой женщине, поскольку российская сторона очень плохо обеспечивает своих боевиков, и ей порой было даже не на что купить хлеба.

«Затем мы подобрали соответствующего сотрудника, который долго общался с ней по телефону и интернету, а затем она попросила его прислать фотографию. После этого танкистка захотела приехать к нему. Мы ей прислали паспорт, своему начальству она сказала, что уезжает в Россию. Женщина действительно улетела в Москву, затем в Кишинёв, а оттуда приехала к нам. В Киеве она заявила, что по идейным соображениям переходит в Украину (с ОРДЛО, - ред.). О том, как в Молдове выкрали Чауса, знают все, а эту операцию удалось сохранить в тайне», - говорит Роман Червинский.

Как сообщает Politeka, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос указал на опасность разглашения данных разведки во время скандала с «вагнеровцами».

Также Politeka сообщала, что этот скандал прокомментировал глава киевской ячейки Национального корпуса Сергей Тамарин.