Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Самая лучшая легенда – это та, которая близка к реальности. Если человек умеет быть убедительным и вообще дружит с собой, со своей реальностью, то он сможет правильно выполнять задачи на той территории. Основная мотивация у таких людей – это все-таки идеологическая. Финансовая сторона на втором плане», - характеризует он.

При отборе кандидатур на должность разведчика важную роль играют прежде всего его личностные качества.

«Это самооценка человека, когда он пытается достичь в жизни каких-то вершин, стремление сделать что-то такое, чего не делали другие люди. Мне кажется, что это главное. Вот такие люди могут быть разведчиками», - говорит он.

Как правило, подготовка к деятельности разведчика – дело индивидуальное, требующее разных подходов и различных временных рамок. Одновременно Роман Червинский признается, что не было ни единого случая срыва операции из-за того, что человек в последний момент ошибся или смалодушничал.

«Не было такого, разве что в начале. Но это были начальные этапы, когда мы хватались за все что могли. Но когда стали более профессиональными, мы уже понимали, кто на что способен. В этом есть преемственность поколений, что мы должны передать эту информацию и умения молодым сотрудникам, которые пришли, чтобы они шли по нашему пути и не набивали наших шишек. Когда ты специалист, уж можешь руководить операцией, сразу понимаешь: этот человек может, этот не может. Этот может выполнить такую часть операции, этот другую, а этот – финальную», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Матиос рассказал об ошибках в расследовании скандала со спецоперацией по «вагнеровцам».

Также Politeka сообщала, что Анатолий Матиос заявил, что иностранные агенты работают повсюду.