Блокировка 3 млрд грн на счетах ГП «Гарантированный покупатель» по указаниям представителей власти привело к тому, что инвесторы разуверились в государстве и говорят об уничтожении инвестиционного климата в Украине.

Об этом в блоге написал экономист Борис Кушнирук, пишет "Цензор.Нет".

«Условия, созданные нынешней властью для развития возобновляемых источников энергии, фактически убивают всякий смысл в это направление инвестирования», - сказал Кушнирук.

По его словам, речь идет об общем отношении власти к бизнесу и инвесторам, которая без всяких колебаний с помощью правоохранительных органов, НКРЭКУ, АМКУ, налоговиков, народных депутатов могут уничтожать те или предприятия, если по политическим соображениям им не нравится какой-то бизнесмен.

"Падение инвестиционного рейтинга в определенной степени является результатом давления на” зеленых “инвесторов, с сознательным блокированием выплат за произведенную” зеленую" энергию. Это давление продолжается с 2019 года», - добавил экономист.

Он напомнил, что в начале ноября этого года после многочисленных обещаний руководителям западных государств, представителям МВФ и Всемирного банка государство привлекла деньги от выпуска целевых еврооблигаций “Укрэнерго”. Погашение долгов “зеленым” инвесторам за счет этих привлеченных средств должно хотя бы частично остановить ухудшение отношения западных государств и инвесторов к нынешнему руководству Украины.

"Однако скандальное распределение этих средств свело на нет все надежды об улучшении инвестклимата. Что они после этого думают о президенте Зе — это отдельная тема. Не остановило власть даже то, что в эти целевые еврооблигации вложился ЕБРР.

Заплатили инвесторам в ВИЭ лишь в середине ноября — 16,3 млрд грн и 3 млрд грн так и зависли. Их не заплатили компании ДТЭК», - уточнил Кушнирук.

Также он подчеркнул, что это уже привело к тому, что в ЕБРР просто шокированы отношением наших власть имущих к взятым на себя обязательствам, а английские юристы угрожают криминалом руководителям госкомпаний.



Как сообщалось, в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения целевых «зеленых» еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГарПоку является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.