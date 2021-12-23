Программы вроде «экономического паспорта» финансируются за счет профицита бюджета, а он дефицитный, и средств не хватает даже на социальные выплаты. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



«Когда мы с вами говорим о мировой опыт, то все эти фонды будущих поколений, которые имеются в Норвегии, в Арабским Эмиратах, в Кувейте, - они все делаются за счет профицита государственного бюджета», - рассказал Пендзин, пишет "Главком".



Он отметил, что на программу «Экономический паспорт украинца» предполагается выделить около 60 млрд грн в год, которые будут изъяты из бюджета. Однако источники компенсации изъятых средств весьма сомнительны.



"Мы говорим о 61 миллиарде гривен в год. И мы понимаем, что это достаточно серьезный источник доходной части государственного бюджета. Мы однозначно будем иметь с вами дискуссии с нашими кредиторами, что уменьшение доходной части однозначно от наших кредиторов будет требовать компенсаторов», - объяснил Пендзин.



Эксперт также подчеркнул: украинский бюджет дефицитный, и если из него будет изъята значительная сумма для финансирования президентской инициативы об экономическом паспорт, возникнет дефицит средств на осуществление социальных выплат.



"Средств, которые могут быть распределены, мало. Они и так сидят в доходной части. Они и так используются на социальные выплаты. Если вы их оттуда забираете, чем вы будете другие социальные выплаты финансировать, с которых будете убирать?",- сказал Пендзин.



Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.



Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения, и не дает никаких гарантий, что собранные деньги за 18 лет не обесценятся. В свою очередь инвестиционный аналитик Сергей Фурса предупредил, что введение такой инициативы в рамках дефицита госбюджета приведет к его окончательной разбалансировке и значительному росту государственного долга.