Европейская бизнес ассоциация выступает против принятия законопроекта о введении временных администраций на энергетических компаниях, так как он будет иметь негативные последствия для работы бизнеса и инвестиционной привлекательности страны.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, опубликованном на сайте ассоциации, пишет РБК-Украина.

«Бизнес не поддерживает данный документ, ведь он может иметь негативные последствия, как на инвестиционную привлекательность страны, так и на работу бизнеса внутри государства», - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что украинским законодательством предусмотрено, что органом, который ответственный за соблюдение лицензионных условий ведения деятельности в сфере энергетики является НКРЭКУ и предоставление Министерству энергетики возможности вести контроль соблюдения лицензионных условий является вмешательством в деятельность регулятора.

В то же время в законопроекте не определен перечень угроз нарушения безопасности поставок электроэнергии и виды нарушений лицензионных условий, из-за которых может появится необходимость введения временной администрации.

Также, проект закона не содержит процедуры рассмотрения нарушений со стороны участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности высказать свои объяснения и возражения.

«В таких условиях введение ответственности посредством введения временных администраций вероятно может нести коррупционные риски. Более того, Минэнерго может получить право произвольно толковать необходимость введения временной администрации», - подчеркнули в ЕБА.



