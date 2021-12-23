Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский объяснил, с кем Украине следует сегодня налаживать дружеские отношения и сотрудничество.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

Прежде всего гость программы отмечает, что украинская политика вообще непредсказуема. «Она очень динамична и не подчиняется каким-то общим трендам и законам», - подчеркивает он. В частности, отмечает Владислав Дзивидзинский, в течение всего времени независимости Украина имела меньше половины полных политических циклов, то есть полных каденций парламента.

Следовательно, констатирует он, в Украине изменения происходят быстро, даже две Революции Достоинства произошли в короткие сроки. «Поэтому Украина одна из самых непредсказуемых стран», - утверждает эксперт.

По мнению Владислав Дзивидзинский, Украина сильно ошибается, теряя дружеские отношения с теми, с кем она уже естественно сложилась. В частности, он говорит о государствах Балтии и Польше, но дипломатическая встреча президента Украины не может не порадовать, поскольку это дает надежду на возобновление дружеских отношений.

Поэтому гость программы советует государству налаживать отношения со всеми. Попутно он указывает на то, что для этого у Украины есть много государственных институтов, в том числе и президент, который должен выполнять функцию внешней политики, а также штат МИД, где работают компетентные люди. «И в случаи наличия системной работы, видения, государственной стратегии можно распределить большой штаб МЗС по направлениям и эффективно работать», - утверждает Владислав Дзивидзинский.

Как сообщала Politeka, Дзивидзинский заявил, что у Украины нет стратегии государственной политики.

Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский заявил, что украинская информационная власть – одна из сильнейших в мире.