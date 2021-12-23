Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский объяснил, с кем Украине следует сегодня налаживать дружеские отношения и сотрудничество.
Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.
Прежде всего гость программы отмечает, что украинская политика вообще непредсказуема. «Она очень динамична и не подчиняется каким-то общим трендам и законам», - подчеркивает он. В частности, отмечает Владислав Дзивидзинский, в течение всего времени независимости Украина имела меньше половины полных политических циклов, то есть полных каденций парламента.
Следовательно, констатирует он, в Украине изменения происходят быстро, даже две Революции Достоинства произошли в короткие сроки. «Поэтому Украина одна из самых непредсказуемых стран», - утверждает эксперт.
По мнению Владислав Дзивидзинский, Украина сильно ошибается, теряя дружеские отношения с теми, с кем она уже естественно сложилась. В частности, он говорит о государствах Балтии и Польше, но дипломатическая встреча президента Украины не может не порадовать, поскольку это дает надежду на возобновление дружеских отношений.
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Поэтому гость программы советует государству налаживать отношения со всеми. Попутно он указывает на то, что для этого у Украины есть много государственных институтов, в том числе и президент, который должен выполнять функцию внешней политики, а также штат МИД, где работают компетентные люди. «И в случаи наличия системной работы, видения, государственной стратегии можно распределить большой штаб МЗС по направлениям и эффективно работать», - утверждает Владислав Дзивидзинский.
Как сообщала Politeka, Дзивидзинский заявил, что у Украины нет стратегии государственной политики.
Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский заявил, что украинская информационная власть – одна из сильнейших в мире.