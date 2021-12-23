Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, какая цена за наши желания, и взаимна ли плата между желаниями.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Если вы ведете далеко не правильный образ жизни и понимаете, что ваше желание парадоксально быстро и хорошо исполняется, то задумайтесь. Вы, наверное, замечали, что есть люди, которые имеют хороший бизнес и много денег, но они могут быть несчастны в личной жизни. Женщина, которая получила все, что хотела, у нее может болеть ребенок. А мужчина, который очень стремится к власти, обязательно чем-то пожертвует», - рассказала Анастасия Казачок.

Таролог сказала, что разница в том, что светлые силы никогда у вас не заберут такую посильную плату. Потому что плата светлым силам, считает она, это ваша внутренняя трансформация. И когда вы ее проходите, этого достаточно для того, сообщила она, чтобы светлые силы приняли вашу плату. Если человек пол жизни строил карьеру и ее получил, подчеркнула она, то скорее всего тут нет вмешательства темных сил.

«Но бывает такое, что за месяц или два человек стал знаменитостью и на такие быстрые, скачкообразные улучшения надо обратить внимание. И, как правило, каждый человек в глубине души понимает после чего у него начался успех. Мы все представляем сделку с дьяволом, что должен быть какой-то ад, но на самом деле это может быть просто на бытовом уровне. Темные люди иногда обладают даже большим внутреннем стержнем, чем люди, которые поставят много икон и при этом выполняют любую просьбу заказчика», - резюмировала Анастасия Казачок.

Как сообщала Politeka, астролог Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.

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