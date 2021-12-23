На протяжении последних пяти лет, с 2017 по 2021 гг., инвестиции в экомодернизацию оборудования и технологических процессов на Бурштынской ТЭС составили более 372 млн. из них только по итогам этого года соответствующие вложения ожидаются на уровне 65 млн. грн.



Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Бурштынская ТЭС, комментируя экологическую ситуацию на предприятии, пишет РБК-Украина.



Там отметили, что только в 2020 году выбросы на ТЭС уменьшились на 60 тыс. т. Это на 35% меньше выбросов, чем в 2019 году.



На предприятии также проинформировали, что общие экологические издержки компании ДТЭК Энерго в 2018-2020 гг. составили 2,7 млрд грн. и напомнили, что за это время компанией «ДТЭК Западэнерго» было уплаченного экологического налога на сумму почти 4,2 млрд грн. Он был зачислен в государственный и местные бюджеты.



Также на Бурштынской ТЭС рассказали, что из-за простой других предприятий тепловой генерации, за последний год существенно возросла потребность украинской энергосистемы в мощностях Бурштынской ТЭС. Вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки предприятия. В январе-ноябре этого года станция отпустила в сеть 6.4 млрд кВт*ч электроэнергии. Это на 1,45 млрд кВт*ч больше, чем за аналогичный период 2020 года.



Напомним, улучшить экологическую ситуацию от работы ТЭС и ТЭЦ имеет Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Ранее в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабмин уже в ближайшее время разработать механизм финансирования Нацплана, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики. Согласно недавнему указу президента, Правительство должно разработать и утвердить порядок и источники финансирования НПСВ. По оценке экспертов, реализация плана в Украине требует инвестиций в размере не менее 4,1 млрд евро.