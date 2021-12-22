В доме обязательно должна быть икона Господа Иисуса Христа и икона Божией Матери, об этом YouTube -каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).

«Икона напоминает нам о том, что мы не являемся одинокими в этом мире. Для того, чтобы человек почувствовал видимое присутствие Божие, необходим образ, который бы ему об этом напоминал. Возможность изображать бестелесного Духа, Бога, Которого никто никогда не видел, появилась тогда, когда Сын Божий стал человеком, когда Иисус Христос жил в нашем мире. Когда Бог стал плотью, стал человеком, мы смогли изображать Бога, потому что Бог стал единым целым с человеком, в личности Иисуса Христа. Это дает возможность изображать Бога на иконе, изображать воплотившегося Богочеловека Иисуса Христа», - объяснил иеромонах Митрофан.

Священник рассказал, что с человеком всегда должна быть икона Бога, как видимое напоминание о Нем. Верующие могут выбрать для своего молитвенного уголка разные иконы.

Иеромонах Митрофан Божко обратил внимание на то, что в православном доме должны быть иконы Спасителя и Божьей Матери.

«У каждого в доме должна быть икона Иисуса Христа Сына Божия, Спасителя, Который пришел в мир ради нас, принял человеческую плоть, ради нас пострадал, воскрес и вознесся на небеса, дал нам возможность этого сидения во славе, одесную Бога Отца, дал нам возможность Богоподобного существования, восхождения от земли к небу по тому пути, который Он прошел. Также в доме обязательно должна быть икона Божьей Матери - Той Женщины, которая настолько стала близкой к Богу и очистила Себя, что сподобилась быть вместилищем Невместимого Бога; сподобилась быть Матерью Бога; через Которую Господь принял человеческую плоть и жил рядом с нами. Некоторые святые отцы в своих наставлениях говорят, что Божьей Матери нет на небе - Она постоянно находится на земле, рядом, внимает молитвам людей», - поделился преподаватель Киевских духовных школ.