Журналист и блогер Сергей Лямец рассказал, что тема утраченных вкладов со времен распада СССР может стать неплохим политическим проектом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если молодое поколение поднимет этот вопрос и начнёт поднимать всё чаще и чаще, то этот вопрос возможно снова выйдет на поверхность, потому что найдутся те, кто захотят реализовать проект «украденное наследство», - отметил Сергей Лямец.

По словам эксперта, после распада СССР людям не были выплачены деньги, которые они хранили на сберегательной книжке. Как отметил эксперт, эта проблема по большей степени касается пожилых людей, которые не являются желаемым электоратом, но если поднять вопрос наследства, то это может хорошо сработать, ведь молодых людей заинтересует, куда делить отложенные их бабушками и дедушками деньги в эквиваленте 50 миллиардов долларов.

«Таким образом, мы можем вернуться к этому вопросу, если возникнет политическая целесообразность. Я думаю, что в предстоящие 2 года, которые остались до выборов, вполне возможно, что кто-то возьмет этот проект на лозунг и это будет неплохо работать», - подчеркнул Сергей Лямец.

По мнению эксперта, если украинцам донести, что у них фактически отняли какую-то сумму денег, то этот проект может сработать и получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Александр Гончаров объяснил, почему военнослужащие достойны более высокой оплаты своего труда.

Также Politeka публиковала слова Сергея Лямца: В нашем понимании деньги это или наличка, или то, что очень быстро превращается в наличку.