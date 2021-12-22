Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
Как отмечает гость программы, вопрос собственности стоял еще во времена Первой Украинской республики, и он существует и сейчас. «Земельный вопрос – это ведь вопрос собственности, а он не был решен», - подчеркивает он.
К тому же, говорит Юрий Романенко, перераспределение земли – это и была цель революции в 1917 году: крестьяне хотели забрать землю у господ себе и управлять ею, а большевики – себе. «Кстати, это у них и получилось. Сейчас, через сто лет, мы все еще не решили вопрос собственности. Точно так же не решён и национальный вопрос», - констатирует он.
В частности, эксперт задает вопрос к украинскому проекту «АрМоВир», то есть армия, язык, вера. «Конечно, контекст изменился – но тем хуже для нас, что на новые вызовы времени мы пытаемся отвечать всё тем же «АрМоВиром», - подчеркивает он. По мнению Юрия Романенко, такой ответ не успешный.
По словам политолога, нет смысла использовать тот же рецепт, если он не действует. Поэтому, констатирует он, стоит ставить вопрос к самому рецепту: если ничего не удается, можно ли считать его правильным.
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Как сообщала Politeka, Романенко рассказал, какой пример Украина может взять с Финляндии.
Также Politeka писала о том, что Головин рассказал, что нужно делать, чтобы не позволить арендатору отжать вашу землю.