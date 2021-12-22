Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассказал, что весь мир не признал Лукашенко, а также, что нужно было делать с этим Украине, и что влияет на рейтинг Зеленского.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«У нас Беларусь после того, как Россия перестала быть торговым партнером номер один, несколько лет подряд у нас от них самый большой товарооборот. По совокупности у нас нет стратегии государственной политики, а особенно внешней», - рассказал Владислав Дзивидзинский.

Владислав Дзивидзинский заявил, что, исходя из этого, Украина дружит с теми, с кем ей сейчас выгодно. И со временем происходит то, сообщил он, что Украина потеряла свою субъектность на международной арене, и нашу судьбу решают без нас. Байден с Путиным обсуждают обострения на Востоке Украины, подчеркнул он, а потом закачивают 2 часовой разговор без Украины. И в тот же вечер Байден звонит 7 президентам, заявил он, и только потом по факту Украине дается дорожная карта, без нее принятая.

«Поэтому Зеленский и сейчас качественно делает вид, что все хорошо. И его электорату, который по-прежнему ему верит, это действительно нравится. И это стабилизирует его рейтинги, дает небольшие скачки в позитивную сторону, и в целом создается впечатление, что все хорошо. С одной стороны, это действует достаточно правильно, потому что если сейчас поддаться панике того, насколько велика армия РФ, то она навряд ли пойдет на пользу стране и людям», - резюмировал Владислав Дзивидзинский.

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