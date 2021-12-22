Нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин рассказал, от чего зависит доступ регионов к программе Большое строительство, и какие области показали хорошие результаты.

Об этом он сказал в программе “Tiger news” с Петром Охотиным.

“Большое строительство, по-моему, это такой зонтичный бренд успеха. И, по сути, там же куча разных источников финансирования. А дальше возникает вопрос, настолько областные и местные власти способны адвокатировать те или иные изменения. Раньше как было: сменились власти в Киеве, на местах все опустили один флаг, подняли новый, чтобы бабки заходили непосредственно им в общины, в регионы. Сейчас не так”, - сказал Виталий Безгин.

Он отметил, что теперь все зависит от председателя общины, который может получить ресурсы на строительство.

“Там, где откровенно главы общин не на своем месте, ни один политический флаг не спасет. Есть регионы, которые более динамичны, как Днепропетровская область летит”, - добавил Виталий Безгин.

По его словам, есть те регионы, которые отстают и развиваются медленнее.

“Есть те, кто начал прибавлять, как Закарпатье. Область, которая всегда была недолюблена. Там всегда все блокировалось… Есть области, где тяжело, но там тяжело естественно. В одесской области очень тяжело. Она территориально растянута, общины бедны. Там плохо с инфраструктурой”, - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что по каждой области есть дашборд использования средств и проблема в том, что куча средств не используется на местах. В частности в Черниговской области не было использовано 50%.

Как сообщала Politeka, Тарас Загородний усомнился в целесообразности дорогостоящих расходов, не решающих главную проблему .