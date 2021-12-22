Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что для введения новых санкций США против Северного потока-2 потребуется не простое большинство голосов, то есть 51, а 60. Для этого, по его словам, республиканцам нужно будет найти поддержку 10 сенаторов-демократов, что очень маловероятно. Политолог не считает, что демократы позволят 20% своих представителей в Конгрессе действовать не в рамках политики партии. Он отметил, что для президента США отказ от введения таких санкций стал краеугольным камнем договоренностей с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным этим летом.

По его Максима Яли, именно после встречи с ним в Женеве администрация Байдена отказалась от введения санкций против компании-оператора «NS-2 AG», анонсированных ещё в апреле на фоне предыдущей угрозы вторжения российских войск в Украину. После этого, говорит политолог, была достигнута сделка с канцлером Германии Ангелой Меркель по Северному потоку-2, за что республиканцы также критиковали администрацию Байдена.

И идти на поводу у республиканцев и существенно осложнять отношения не только с Путиным, который все ещё не принял решение об отводе войск от наших границ, но, главное, с Германией, Францией, Нидерландами и Австрией, компании которых принимают участие в проекте, Байден сейчас точно не будет. Потому как именно невведение санкций против российского газопровода, когда он ещё не был достроен, было главным требованием Германии для налаживания отношений после существенного обострения в период президентства Трампа», - отметил Максим Яли.

Он отметил, что именно невведение санкций против российского газопровода, когда он ещё не был достроен, было главным требованием Германии для налаживания отношений после существенного обострения в период президентства Трампа. К тому же, добавил политолог, газопровод уже достроен и ждёт сертификации, после которой он может быть введён в эксплуатацию. Максим Яли подчеркнул, что, скорее всего, в этот отопительный сезон этого не произойдёт, хотя и здесь есть варианты, если в Европе наступят сильные морозы и запасов газа в хранилищах не хватит.

«А они заполнены гораздо меньше, чем даже в прошлом году. Путин ожидаемо по-прежнему отказывается увеличить прокачку через украинскую ГТС, тем самым принуждая европейцев ускорить сертификацию газопровода», - заявил политолог.

Как сообщала Politeka, Белякова считает, что Байден с Путиным встречались, чтобы решить, дружат они против Китая или нет.

Также Politeka сообщала, что Бизяев рассказал о том, почему для Путина так важна Украина.