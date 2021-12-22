Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.
Как рассказывает эксперт, киевляне получили новые платежи за тепло. «И они шокировали всех киевлян. То, что это шок для многих предприятий и организаций, это ничего не сказать», - подчеркивает он. В то же время Олег Попенко напоминает, что в ноябре 1 гКа от КП Киевтеплоэнерго стоил бизнесу 6696,81 грн, а это по меньшей мере в четыре раза больше, чем в прошлом году.
В то же время он отмечает, что мэр Киева еще в начале года отрицал рост тарифов на тепло. «Вы понимаете, что это значит? Что цены вырастут на все без исключения. А такую аренду потянут далеко не все», - констатирует эксперт. Следовательно, констатирует он, сотни тысячам киевлян придется позакрывать свои бизнесы из-за того, что они не смогут оплатить коммунальные услуги.
Также Олег Попенко сообщает, что множеству Жилищных Комплексов не удалось попасть в меморандум между «Нафтогазом», органами местного самоуправления, Кабмином и получить дешевый газ. Следовательно, добавляет он, им придется покупать его по биржевой цене, а она уже сейчас составляет более 37 000 грн.
К тому же, подчеркивает эксперт, согласно заявлениям ассоциации городов Украины, меморандум не выполняется, хотя «Нафтогаз» говорит об обратном. «При это стоимость гКа выросла до 4500 грн. Это почти в три раза выше чем сейчас. Местные органы самоуправления до сих пор не получили ни копейки от государства на компенсацию разницы», - сообщает Олег Попенко.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
"У нас будет "ребенок": Мартыновская и Ярославский спровоцировали в Сети переполох
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Руслана в хрупком образе поразила кардинальной сменой имиджа: "Для меня это очень…"
Следовательно, подытоживает он, задолженности украинцев по коммуналке будут только расти, еще и в геометричности прогрессии, а потому в ближайшем будущем им просто нечем будет платить.
Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала о очень высоких тарифах на коммунальные услуги для предприятий.
Также Politeka писала о том, что Попенко объяснил, зачем Украине проводить реформу жилого фонда.