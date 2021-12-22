Политолог Руслан Бортник рассказал, как продвигается решение украинского вопроса мировыми игроками, а также заявил, что Россия требует от Франции и Германии усилить давление на Украину в контексте имплементации «формулы Штайнмайера».

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Складывается впечатление, что Россия решила выбросить не только Украину, но и Германию и Францию из переговорного процесса по Донбассу и по украинскому урегулированию в целом», - отметил Руслан Бортник.

По словам эксперта, Россия делает ставку на российско-американский формат и в последнее время он активно работал, потому что в Украину и в Россию приезжал представитель США. По мнению политолога, очевидно, что происходит определенный обмен планами по украинскому вопросу.

«Российская сторона заявила, что они передали американской стороне свой проект соглашения и договора, который предусматривает гарантии безопасности для России со стороны НАТО и США», - сказал Руслан Бортник.

Как отметил политолог, Россия не идёт на диалог с Германией и Францией и требует от них усилить давление на Украину в контексте реализации саммита Нормандской четверки в Париже 2019 года.

«Там есть конкретный маркер по имплементации Украиной «формулы Штайнмайера», которая до сих пор не реализована», - подчеркнул Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник рассказал, почему правые организации не популярны среди электората.

Также Politeka публиковала слова Руслана Бортника: Сейчас Китай будет пытаться находиться в тени и отстаивать свои экономические интересы.