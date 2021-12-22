Политолог Александр Курбан рассказал, должно ли стремление Молдовы в Евросоюз испугать Россию, и важно ли объединение Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Стремление Молдовы в Евросоюз до икоты должно испугать Россию, даже больше, чем бы они испугали Молдову военным вторжением. Потому что Молдова до недавно была одной из базовых точек приложения геополитических сил России в Восточной Европе. Потому что в Приднестровье размещается российский контингент так называемых миротворцев. Это возможность дестабилизировать ситуацию в Украине и в целом ряде стран, то есть это потеря влияния на определенной территории, всегда очень опасна для империи», - подчеркнул Александр Курбан.

Политолог сказал, что концепция европейского партнерства и самого этого движения существует уже давно, около двух десятков лет. И восточное партнерство развивается в разных направлениях, сообщил он, но сейчас оно сконцентрировалось вокруг трех стран - это Молдова, Украина и Грузия. Это три страны, которые потенциально близки к вступлению в ЕС, уверен он, они близки ментально, идеологически и по темпам реформ. Так совпало, что Молдова, Украина и Грузия – ключевые страны в российских интересах на европейском континенте, акцентировал он, поэтому вышел такой конфликт интересов.

«А нам действительно нужно сейчас объединяться с Грузией и с Молдовой для того, чтобы помогать друг другу, изучать опыт друг друга, составляя какие-то агломерации и конгломерации в сфере бизнеса, экономики и культуры. Тем самым подтягивать друг друга и переходить на европейские стандарты и стандарты НАТО. Потому что групповое движение на порядок эффективнее, чем если бы мы сами эту дорогу протаптывали. У нас общие проблемы, общие реформы и вообще очень много общего», - резюмировал Александр Курбан.

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