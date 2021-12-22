Шеф-редактор издания “Хвиля” Юрий Романенко рассказал, почему Финляндия может стать примером для развития Украины.
Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Для нас является примером Финляндия. В каком плане… После 1945 года они медленно, спокойно копили, накапливали потенциал, искали точки роста, вкладывали в систему образования и в другие вещи, которые потом в 1970-1980 годах позволили взлететь и создать таких гигантов как Nokia”, - сказал Юрий Романенко.
Он отметил, что финны ненавидели Россию и Советский Союз, но при этом в СССР были очень популярны финские товары.
“Это были единственные доступные товары, которые можно отнести к Западу”, – добавил Юрий Романенко.
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По его словам, Украине нужно более реалистично смотреть на вещи, ставить перед собой реалистичные цели и двигаться вперед.
“Мы последовательно должны играть в длинную”, - подчеркнул Юрий Романенко.
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