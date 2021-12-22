Философ и публицист Сергей Дацюк заявил, что каждой цивилизации свойственно стремление стать глобальной и распространить собственное восприятие человечества на остальной мир.

Об этом он сказал в программе «Романенко Беседы» с Юрием Романенко.

Как отмечает гость программы, каждая цивилизация имеет понятные друг для друга принципы, а значит, они могут договариваться. В то же время Сергей Дацюк отмечает, что определенные государства придерживаются скорее мономодельности и универсальных ценностей.

По его словам, лучше всего это можно проследить на примере РФ, но это менее свойственно Соединенным Штатам, Китаю и Западу в целом. «Выживет только один. Каждая цивилизация старается натянуть свою сову на глобус, или себя на глобус. Постановка вопроса о том, что мир – договор цивилизации, она в том или ином виде то более ярко выступает, то менее», - говорит философ.

Именно Китай, отмечает он, и оказался сейчас таким мировым лидером, ведь он поднял вопрос о человечестве единой судьбы. В то же время Сергей Дацюк отмечает, что Запад со своей стороны пока не проникся этими взглядами и скорее рассуждает о том, как улететь на Марс и начать там развитие цивилизации. «Мы там сделаем котел, и этот котел сварит нам некую цивилизацию с единой судьбой и мы будем равняться на нее, а это будет такой черновик», - рассказывает публицист.

Итак, заключает он, именно такова квазипостановка этого вопроса. В то же время РФ, подчеркивает Сергей Дацюк, о своих намерениях заявляет прямо: «Нет никаких Западов, никакого Китая, только Россия и она должна быть натянута на весь мир».

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