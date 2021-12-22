Эксперт по аграрной политике Роман Головин рассказал, как нас обманывают арендаторы, и что нужно делать, чтобы не позволить арендатору отжать вашу землю.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Арендаторы обманывают собственников земли в два и три раза. Арендаторы объединены, выработали законодательство и договоры в своих интересах. Уже убрана из договоров аренды индексация арендной платы. Арендатор уже на законных основаниях платит вам, сколько ему вздумается. Ему также предоставлено право продавать первоочередные права и право аренды. Он может отдавать право использования землей в залог. Арендаторы в договорах аренды прописывают разные ловушки, чтобы договор нельзя было ни прекратить, ни расторгнуть», - рассказал Роман Головин.

Роман Головин сказал, что еще это делается для того, считает он, чтобы владелец земли остался виновным в арендаторе. Все эти действия, законы и договоры от арендаторов направлены на одно, сообщил он, отжать или выманить у вас землю себе в собственность. Было множество ситуаций, заметил он, когда владелец земли был вынужден продлить договоры аренды или вообще продать землю ради нескольких годовых арендных плат для лечения себя или близкого человека.

«Арендаторы богатеют на здоровье и горе владельцев земли, в которое они же сами загоняют собственников земли. Можно придерживаться принципиальных позиций, чтобы не потерять землю. Чтобы обойти или избежать все эти попытки арендаторов отжать у вас землю, необходимо придерживаться следующей стратегии. Работайте самостоятельно на собственной земле, в том числе через сотрудничество с обществом владельцев земли. Не продлевайте старые и не заключайте новые договоры аренды ни при каких условиях. Если некуда деться с землей, то продлевайте аренду или отдайте в аренду только на 1 год», - резюмировал Роман Головин.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, к чему в Украине приведет земельная реформа .