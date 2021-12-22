Политолог Руслан Бизяев поразмышлял над тем, рассматривает ли Запад Российскую Федерацию как сильного экономического игрока и как вообще воспринимает ее.

Об этом он рассказал в программе «Развилка» с Любовью Завальнюк.

По словам эксперта, Запад никогда не смотрел на РФ как на сильного экономического игрока. «Он рассматривал всегда Россию как страну с отставшей экономикой и еще оставшимся в наследство от Советского Союза военным потенциалом», - объясняет он. Тем не менее, отмечает Руслан Бизяев, в период с 2000 по 2010 год Запад пропустил, как Путин реализовывал программу по модернизации армии РФ.

По мнению политолога, после развала СССР Запад просто расслабился, а теперь реагировать на это уже поздно. Поэтому, констатирует он, сейчас Запад видит в России человека с ружьем, который в любой момент готово выстрелить. «Это вызывает легкое выступание пота на лбу у западных политиков. Хотя экономически они Россию не рассматривают как гиганта и не считают, что Россия чего-то добилась в экономическом прогрессе», - рассуждает Руслан Бизяев. Он добавляет, что Россия не передавала каких-либо технологий, а только вела производство совместно с другими государствами.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Европа забрала у США инициативу по урегулированию конфликтов.

Также Politeka писала о том, что Бизяев прокомментировал встречу китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.