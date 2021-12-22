Американский юрист Роберт Корди, член Этического совета, призванного проверять соответствие кандидатов на должности в Высшем совете правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, может использовать в США поддельный документ.

Об этом пишет сайт Українськи новини.

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Как сообщает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Корди использует в США чужой номер соцстрахования, принадлежащий покойному Деннису Белтонтейну.

"Кроме полной дискредитации судебной реформы по лекалам Офиса Зеленского, эта история может иметь конкретные правовые последствия. Ведь использование чужого номера соцстрахования является в США федеральным преступлением. Срок - от 5 до 30 лет, плюс штрафы", - пишет Марунич.

Напомним, что Этический совет был сформирован в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским судебной реформы. 14 июля парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

Международные и иностранные организации определили список международных экспертов 10 сентября. Членами совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.