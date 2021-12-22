Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что Россия этой зимой вряд ли пойдет в наступление на Украину, но в долгосрочной перспективе этого можно ожидать.

Об этом он рассказал в программе «Politeka online».

«Я последний месяц провожу эксперимент: в разных средах спрашиваю у людей, знают ли они, где ближайшее бомбоубежище – не знает абсолютно никто, нет даже одного процента. Я убежден, что мы уже имели первую «серию», сейчас у нас «антракт» и дальше будет «вторая часть», она будет, безусловно, но я сомневаюсь в зимнем наступлении», - отметил Андрей Билецкий.

По словам эксперта, он убежден, что если Россия не добьется определенных уступок со стороны Запада, то она будет оживлять военные действия на Донбассе, но, по мнению Андрея Билецкого, Россия в силу определенных причин вряд ли начнет широкомасштабную войну с Украиной.

«За Украину никто не вступится в военном плане, и это чистая правда. Есть факт, что это фактически будет раздел мира и переход к четвертой холодной или горячей мировой войне», - сказал Андрей Билецкий.

По мнению эксперта, в случае мировой войны, блок Китая и России должен будет выделиться и консолидироваться, но это не сходится с интересами Китая. По словам Андрея Билецкого, в ближайшее время Россия маловероятно нападет, но в долгосрочной перспективе наступление может начаться.

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