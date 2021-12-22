Комментарий философ дал в программе «Романенко. Беседы».
«Не у меня есть мышление, а у мышления есть я. Причастность мышлению – это базовое представление, ведь мышление не вещь, которая может быть у человека или не быть. Нельзя сказать: у меня есть стакан, у меня есть мышление, у меня есть философия… В этом смысле никто не может заявить, что у него есть мышление. Мышление – это то, что бывает, оно иногда есть, а иногда нет. Когда ты находишься в ситуации преображения, ты ему принадлежишь. Но человек может быть и вне ситуации преображения – например, отдыхать, разговаривать с продавцом в магазине. В этом случае ему не нужно мышление, он руководствуется чем-то другим. Можно действовать волевым образом, можно проявлять веру. Одним словом, мышление не сопровождает человека всю его жизнь», - говорит Сергей Дацюк.
По его словам, на самом деле такие периоды бывают очень краткими.
«Мышление связано с преображением, но нормальный человек не будет всю жизнь преображаться. Ему нужно заботиться о хлебе насущном, растить детей, звонить родителя. Есть масса вещей, для которых мышление не нужно», - поясняет Сергей Дацюк.
Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что Украина как государство состоялось, но сейчас в мире поменялся сам концепт государства.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом: "Помахал немного..."
Каменских, Осадчая, Монатик, Лорак и другие звезды похвастались, чья елка самая роскошная: "Ну обалдеть"
Звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала о своем серьезном заболевании: "Мой показатель..."
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Также Politeka сообщала, что, по словам Дацюка, криптовалюта основана на принципиально ином типе доверия, чем обычная валюта.