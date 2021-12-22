Философ Сергей Дацюк рассказал о том, что такое, с точки зрения науки, представляет собой мышление, что значит обладать им, и кому именно мышление присуще, а кому нет.

Комментарий философ дал в программе «Романенко. Беседы».

«Не у меня есть мышление, а у мышления есть я. Причастность мышлению – это базовое представление, ведь мышление не вещь, которая может быть у человека или не быть. Нельзя сказать: у меня есть стакан, у меня есть мышление, у меня есть философия… В этом смысле никто не может заявить, что у него есть мышление. Мышление – это то, что бывает, оно иногда есть, а иногда нет. Когда ты находишься в ситуации преображения, ты ему принадлежишь. Но человек может быть и вне ситуации преображения – например, отдыхать, разговаривать с продавцом в магазине. В этом случае ему не нужно мышление, он руководствуется чем-то другим. Можно действовать волевым образом, можно проявлять веру. Одним словом, мышление не сопровождает человека всю его жизнь», - говорит Сергей Дацюк.

По его словам, на самом деле такие периоды бывают очень краткими.

«Мышление связано с преображением, но нормальный человек не будет всю жизнь преображаться. Ему нужно заботиться о хлебе насущном, растить детей, звонить родителя. Есть масса вещей, для которых мышление не нужно», - поясняет Сергей Дацюк.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что Украина как государство состоялось, но сейчас в мире поменялся сам концепт государства.

Также Politeka сообщала, что, по словам Дацюка, криптовалюта основана на принципиально ином типе доверия, чем обычная валюта.