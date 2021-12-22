Депутат Киеврады Богдан Чорний рассказал о главной стратегии Киева в сфере строительства и отметил важность принятия нового Генплана столицы.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Богдан Чорний акцентирует внимание на том, что в Киеве необходимо наводить порядок, поэтому мэр города поставил задачу перед новым руководителем Института Генплана Киева.

«Думаю, у нас есть все, чтобы в следующем году принять новый Генплан Киева. Это основная стратегия города в сфере строительства. Как город будет развиваться следующие 5-10 лет. Это о красных линиях, развязках, глобальных вещах. Не нужно этого бояться. Надо принимать», - заявил Богдан Чорний.

По его словам, очень важно уделять больше внимания инфраструктуре города, тогда в столицу пойдут инвестиции, а киевлянам будет комфортно жить в своем городе.

Богдан Чорний заявил, что необходимо сконструировать коммунальные развязки, а затем переходить к вопросу увеличения скорости передвижения в Киеве.

«Для этого нужно использовать инструменты платных дорог, развязок, тоннели. Таких кейсов в Европе и мире много. Мы будем их брать на проработку», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщила, что Игорь Луценко прокомментировал недавние события на столичном Подоле, где активисты погромили бары.

Также для Politeka Игорь Луценко рассказал об опасности, вызванной деятельностью россиян на территории Бабьего Яра.