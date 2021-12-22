Политолог Руслан Бизяев рассказал, что будет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, и когда он вернется из Польши в Украину.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Когда меня спрашивали, что ждет Порошенко, я всегда произносил фразу “Мерседес уходит от погони”. Помните, был такой советский фильм. Собственно это мы и наблюдаем. Ключевых вопроса два: зачем это, и посадят ли Порошенко… Петр Алексеевич уехал и будет сидеть там (в Польше, ред.) столько, сколько ему понадобиться для того, чтобы создать себе независимый образ оппозиционера”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что у власти нет задачи посадить Петра Порошенко, поскольку он удобный соперник для участия в выборах.

“Просто посмотрите на динамику антирейтинга. Петр Алексеевич всегда входит в тройку по антирейтингу. И третий момент, обратите внимание на реакцию западных партнеров. Они высказали озабоченность, это заявление посольства США, и глубокую озабоченность – заявление посольства Великобритании”, - добавил Руслан Бизяев.

По его словам, это означает, что для Запада фигура Порошенко не является сакральной.

“В обозримом будущем я не думаю, что у Петра Алексеевича будут какие-то глобальные проблемы. Именно глобального характера. Насколько получится его быстро политически девальвировать – зависит от очень многих факторов. В том числе и от того, насколько грамотно и качественно будет работать правоохранительная система”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Олесь Доний отметил, что думает, что тренд на неполитических политиков не завершился.

Также Politeka сообщала, что политолог отметил о Зеленском, что пока другие ведут атаки против него, они оголяют свои тылы, а Зеленский, наоборот, свои 20 процентов держит.