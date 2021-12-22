Как пишет Hyser, в последние два десятилетия прошлого века, с учетом довольно ограниченного модельного ряда советских производителей, большое количество прототипов создавалось из уже существующих автомобилей, однако большая их часть так и не попала в серию. В российских СМИ рассказали об одной из таких моделей.

Речь идет об уникальном прототипе, который создатели назвали "Магистр-1600". Модель была разработана в 90-х годах и имела все шансы отправиться в серийное производство, однако этому помешал экономический кризис.

Больше всего "Магистр" напоминает высокий универсал Mercedes-Benz G-Class или Land Rover тех лет. Разработкой его в 1993 году занимался Калужский авторемонтный завод "Магистр", который до этого специализировался на производстве автомобильных прицепов и мобильных торговых фургонов.

За основу модели была взята классическая советская машина "Жигули". Создатели использовали укороченную платформу ВАЗ-2105, колесную базу которой урезали с 2424 мм до 2300 мм, а клиренс увеличили со 170 мм до 278 мм. Задняя подвеска стала независимой рессорной, а переднюю усилили цилиндрическими пружинами и амортизаторами.

Передняя часть кузова, а также торпеда с передними сидениями были взяты из ВАЗ-2107. При этом салон у автомобиля мог быть как двух-, так и пяти-семи-местный. В последнем варианте из стенок багажника откидывались небольшие сидения. Запасное колесо при это хранилось под капотом.

В движение автомобиль приводил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 78 л.с. из ВАЗ-2106, который работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач от ВАЗ-21074. "Магистр" был заднеприводным, однако рассматривалась возможность и выпуска полноприводного варианта.

У автомобиля была хорошая обзорность благодаря большой площади остекления, хорошая геометрическая проходимость, хорошая грузоподъёмность, а также неплохая по меркам отечественного автопрома управляемость.