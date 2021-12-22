Руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук призвал депутатов во время вчерашнего выступления с трибуны Черкасского областного совета заняться созданием Оперативного штаба, чтобы подготовить украинцев к вероятному наступлению со стороны РФ.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Прежде всего Дмитрий Кухарчук напомнил, что на границе уже стоит примерно 170 тысяч российских военных, что подтверждается данными украинской разведки.

«Все уже давно понимают, что наступление российских войск на территорию Украины более чем вероятно», - констатирует руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса.

В то же время он отмечает, что у государства нет плана подготовки украинцев к возможным боевым действиям, это касается и ОП, и центральной власти, и местной власти. Именно поэтому, констатирует Дмитрий Кухарчук, ветеранам и активистам пришлось заняться этим своими силами: они уже начали готовить население, но местные власти так их и не поддержали. «Мы предприняли ряд действий: создание Штаба обороны Черкасчины и Общественного штаба; организация большого количества военных обучений и непосредственная попытка коммуникации с руководителем Черкасской области Александром Скичко», - рассказывает он.

Как сказано на сайте, поскольку власти и дальше никак не реагируют на эту ситуацию, ветераны решили сами обратиться к депутатам Черкасского областного совета. «Именно поэтому сейчас мы обращаемся к областным депутатам с просьбой немедленно создать Оперативный штаб при Черкасском областном совете», - заявил руководитель Черкасского отделения Нацкорпуса. По словам Дмитрия Кухарчука, задачей этого штаба должно стать урегулирование алгоритмов и процессов защиты украинцев в случае наступления со стороны РФ.

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