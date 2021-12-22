Футуролог, общественный деятель Алексей Толкачев назвал тот финансовый показатель, который Украине следует улучшить для возможности выплачивать гражданам безусловный основной доход.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

По словам эксперта, Украине нужно иметь 243 млрд грн ежемесячно, чтобы выплачивать каждому взрослому гражданину 7 тысяч безусловного основного дохода и 4 тысяч каждому ребенку. В то же время он подчеркивает, что открытым остается вопрос об источниках этих средств.

Далее Алексей Толкачев размышляет над несколькими вариантами. В частности, говорит он, можно увеличить поступления в бюджет благодаря налогам, но этот способ маловероятен. Также футуролог предлагает воспользоваться для этого дивидендами. «Чтобы каждый человек в стране получал определенные дивиденды за использование национальных богатств. Но, к сожалению, это также не весьма достаточные суммы, и есть нестабильность в таких выплатах», - рассуждает он.

Согласно третьему сценарию, рассказывает эксперт, государство сможет собрать достаточное количество средств для выплаты безусловного основного дохода, если увеличит скорость оборота денег. Алексей Толкачев подчеркивает, что деньги не должны статически лежать на полке, они должны находиться в обороте.

В частности, отмечает он, одна купюра в 100 грн в течение года проходит массу транзакций, в экономике на нее покупается товаров на сумму 100 тысяч. «Когда я говорю о том, что необходимо 243 млрд грн в месяц на выплату безусловного основного дохода – это не значит, что в один прекрасный день у нас должны быть все 243 млрд грн, в сейфе лежать в государстве, чтобы быть выплаченными всем людям», - объясняет футуролог.

Следовательно, заключает Алексей Толкачев, экономика всегда имеет меньше денег, чем есть товаров и потребностей граждан.

Как сообщала Politeka, Толкачев объяснил, как возникает финансовый кризис.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, насколько дорого стране выплачивать безусловный основной доход.