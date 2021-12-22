Заместитель директора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысив рассказал, что критически может повлиять на отношение киевлян к власти в столице.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Любомир Мысив сразу отмечает, что хорошей возможностью для перевода стрелок местными властями на центральную есть вопросы коммунальных тарифов.

«В условиях энергетического кризиса фокус тарифов – обеспечение теплом и электричеством обращено к президенту и правительству. Городской власти легко выйти из этой ситуации», - убежден он.

По словам Любомира Мысива, опасна для изменения отношения киевлян к местным властям тема повышения цен на проезд в общественном транспорте.

«Транспортом в Киеве пользуется очень много людей. И это коснется еще и маршруток, что ударит по кошелькам киевлян. Хотя, возможно, эти заявления – пробный слой со стороны киевских властей. Чтобы понимать, как отреагирует население», - заявил он.

Также он комментирует тему застроек и сразу отмечает, что в Киеве все нормально, город развивается и притягивает к себе людей из регионов благодаря наличию работы, высоким зарплатам, условиям жизни и развития.

«Это создает проблемы в Киеве. Но все мирятся с этой ситуацией», - резюмирует Любомир Мысив.

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