Как пишет РБК-Украина, об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Владимир Арьев.

"Это такая пирамидка. Рассчитана она на то, что люди поверят, что каждому дадут по 10 тыс. долларов. Но такие же истории были в» МММ", когда говорили, что вы вот положите немножко, а потом еще себе переведете, и будет у вас тогда еще больше. И те, кто на первых порах перед пирамидой, то они получали, но остальные все теряли. А здесь даже те, кто на первых порах не получат, потому что там первые выплаты будут в 2037 году", - пояснил Арьев.

Он также отметил: средства через несколько лет могут существенно обесцениться, поэтому украинцы, которым обещают значительные деньги по этой программе при достижении совершеннолетия, получат копейки.

"Это красивое обещание, которая одновременно похожа и на финансовую пирамиду, и на историю с так называемой приватизацией, которая происходила в начале 90-х годов, когда каждому выдали сертификаты и потом эти сертификаты скупались за то, что по схеме происходила такая темная приватизация по этим сертификатам", - отметил Арьев.

По мнению депутата, инициатива властей применить при этом механизм облигаций внутреннего государственного займа обернется большими проблемами для страны, ведь следствием может стать дефолт.

"Когда все это делается через государственный заем, оно может лопнуть, как мыльный пузырь. И куда денутся все те деньги, в том числе накопленные красиво, после создания этого так называемого фонда? И мы понимаем, что если Украина объявит дефолт. А это значит платить по своим обязательствам", - сказал Арьев.

По его словам, расплачиваться за инициированный этой властью «экономический паспорт» будет власть следующая, нынешняя же думает лишь о том, как переизбраться снова, поэтому и предлагает такие пиар-программы.

"На тот момент этой власти уже не будет, которая сейчас делает все экономические и финансовые основания для объявления в будущем дефолта. И у следующей власти, у следующих правительств может быть безвыходная ситуация", - подытожил Арьев.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В то же время народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.