В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно заявляли, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это становится еще более очевидным сейчас, когда противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом особенно обострилось.



Об этом говорится в официальном заявлении на сайте политсилы.

В ОПЗЖ подчеркнули, что в сложившейся ситуации сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог могут стать для Украины залогом стабильности и безопасности.

«В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим и он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет. Наше государство имело возможность идти собственным путем – строить политику, основанную на внеблоковом статусе, который закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины. Однако из-за политиканов, действующих в угоду своим западным хозяевам и добившихся внесения в Конституцию ненужной и опасной нормы о курсе на членство в НАТО, от собственного пути Украина отказалась», – отметили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле напомнили, что нынешние представители ОПЗЖ еще задолго до создания партии имели четкую позицию по этому вопросу: Украина должна придерживаться внеблокового статуса.

«Считаем необходимым напомнить, что еще в 2006 году в Украине было собрано свыше 4,6 млн подписей в поддержку референдума по народной инициативе о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство. Однако он так и не состоялся. Мнение народа власть узнать не пожелала», – говорится в заявлении партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что курс Украины в НАТО ‒ это политическая ошибка, которая может привести к катастрофе.

«Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. А вот сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог в данной непростой ситуации могут стать для Украины залогом стабильности и безопасности», – подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии отметили, что важную роль в решении данного вопроса играют публичность и открытое обсуждение, а педалирование Президентом Украины Владимиром Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО ‒ абсолютно безответственно и преступно.

«Очевидно, что единственной его (Зеленского. – Ред.) целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины. Вместо того чтобы способствовать разрядке мировой напряженности прежде всего в интересах собственного народа, Президент Зеленский сознательно или из-за непонимания внешнеполитической ситуации лишь обостряет ситуацию, делая нашу страну заложницей сложившейся ситуации и усугубляя внутренний раскол в украинском обществе. В этих условиях абсолютно очевидно, что политика Украины, направленная на сближение с Североатлантическим альянсом, должна определяться теми договоренностями или их отсутствием, о необходимости которых заговорила Россия», – заявили в ОПЗЖ.

И пока не будет определенности относительно таких договоренностей, поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО ‒ признак крайней политической незрелости, подчеркнули в партии.