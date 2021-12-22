Об этом Мазепа сообщил в интервью изданию «Экономическая правда».
«Весь рынок говорит, что это (блогер Андрей Герус – прим.) мой проект. Но мне по**й, что рынок говорит. Я говорю, что нет. Он иногда выходил, что-то писал. Я потом получал звонки с, мягко сказать, порицаниями», - заявил Мазепа.
Он опроверг информацию, что проект «блогер Андрей Герус» появился после сотрудничества Мазепы с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
"Андрей Герус действительно работал в "Конкорде" долгое время. От нас он ушел в 2012-м году, еще задолго до революции и тем более задолго до Ахметова с "Роттердамом", - заявил Мазепа.
Он также опроверг информацию о финансировании блогерской и активистской активности Андреем Герусом. Напомним, Андрей Герус стал были избран в парламент в 2019 году по списку «Слуги Народа». Герус известен систематическими медийными атаками против формулы «Роттердам+».
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Единственными пострадавшими от этой формулы считаются только 2 ферросплавных завода Игоря Коломойского. Именно эти два завода сейчас единственными в стране оспаривают закрытие дела «Роттердам+».