Политолог Руслан Бортник прокомментировал диалог между западными странами и Россией, заявив о происходящих между ними торгах касательно Украины.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Руслан Бортник напомнил, что на прошлой неделе произошел визит помощника госсекретаря США Карен Донфрид в Россию, после которого последняя передала американской стороне проект соглашения о гарантии России безопасности.

«Диалог идет очень предметный. Это все происходит под буквально крики очень осуждающие НАТО, Европарламента, разного рода сторон-посредников из стран, которые все кричат о том, что никаких красных линий не должно признаваться, что никто не может ограничивать право стран вступать в ЕС и НАТО и вообще, Россия заплатит огромную цену в случае вторжения в Украину», - рассказал Руслан Бортник.

Политолог отметил, что больше всего в этой ситуации его беспокоит не большая цена, а само слово «цена». Он подчеркнул, что Европарламент, НАТО, американские партнеры заявляют лишь о цене вопроса, а Джо Байден заявил, что американские войска не помогут Украине в случае нападения России.

«Все говорят о цене. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а издержки. Никто из западных партнеров не ставит вопрос о том, что они будут защищать нас. Они торгуются с Россией о цене всего этого. И это мне кажется, много кто недопонимает, что на самом деле происходит», - заявил Руслан Бортник.

По его словам, цена для РФ вполне может быть приемлема. Он отметил, что параллельно мы видим, что Россия развивает отношения с Китаем, и недавно состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. Руслан Бортник заявил, что Путин фактически развивает свой банк, свою финансовую систему для сокращения использования долларов во взаимной торговле.

«Напомню, что речь идет о торговле размером 130 млрд дол ежегодно. Конечно, это не столько пока, как Китай с США – приблизительно 700 млрд или Россия с ЕС – 200 млрд. Но это очень много. Не о цене должен говорить партнер. Партнер должен говорить об инструментах совместной обороны. В этом разница. Украину до сих пор оценивают», - говорит Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга отметил, что американцы считают главной угрозой для своей страны именно Китай.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Руслана Бортника, Китай стремится избегать участия в политических конфликтах.