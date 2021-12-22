Журналистка Катерина Котенкова предположила, какой будет подготовка к следующим президентским выборам и прокомментировала возможный онлайн-формат голосования.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Успех президентской и парламентской кампаний 2019 года для Владимира Зеленского во многом был основан на голосах молодого электората. Тогда на мобилизацию молодежи были потрачены значительные медиаресурсы. И молодежь пришла. И обеспечила Зеленскому сначала уверенную победу во втором туре президентских выборов, а спустя несколько месяцев – и монобольшинство в Верховной раде», - говорит Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что остается вопрос, как будут завлекать электорат на следующих выборах. В этом контексте она напомнила об идее проводить онлайн-голосование, которое может проходить в приложении «Дия» после соответствующего внедрения.

«Поэтому в скором будущем ждем принятие закона об интернет-голосовании. И здесь конечно масса вопросов. Как сохранить анонимность каждого голоса? Как оградить систему от внешних вмешательств? От хакеров, например? Но самое важное в контексте этой технологии мобилизации молодежного электората – она, похоже, просто не работает», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, многочисленные исследования показывают, что онлайн-голосование само по себе не позволяет привлечь к процессу новых избирателей. Очевидно, подчеркнула журналистка, главной все же остается не техническая сторона вопроса, а внутренняя мотивация каждого избирателя.

Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне.

Также Politeka сообщала, что, по словам Беляковой, расклад сил в парламенте сейчас позволяет власти изменить любую часть Конституции.