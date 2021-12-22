Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко рассказал, почему и почему проблемы Киева так медленно решаются.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

По словам политолога, столице Украины не хватает эффективного управления и присущи чрезмерные бизнес- и политические интересы.

Владимир Фесенко считает, что ключевой реформой, от которой выиграла столица Украины, была реформа децентрализации.

«Киев больше всего выиграл от реформы децентрализации. В столице профицитный бюджет – самый большой в Украине. Столица – самый богатый город в Украине. Но ресурсов все равно не хватает», - заявил Владимир Фесенко.

Он добавляет, что столице необходимо минимум 2-3 новых моста, однако это огромные средства. Владимир Фесенко напоминает, что Подольско-Воскресенский мост строится почти 20 лет, а с мостом Патона постоянно какие-то проблемы.

«Там нужны миллиарды гривен и не всегда их можно найти. В таких крупных проектах, как мосты, требуются совместные действия городских и центральных властей. Не воевать между собой, а вместе решать инфраструктурные проблемы», - добавил он.

Политолог убежден, что во главе столицы нужны люди, которые воспринимали бы важность развития Киева как свою судьбу и миссию.

«Мысли, как остаться в истории, чтобы стать тем градоначальником, при котором Киев превратится в красивый комфортный город. Мечтаю, чтобы в Киеве появился свой барон Осман», - резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, ранее Politeka сообщила, что Игорь Луценко прокомментировал недавние события на столичном Подоле, где активисты погромили бары.

Также для Politeka Игорь Луценко рассказал об опасности, вызванной деятельностью россиян на территории Бабьего Яра.