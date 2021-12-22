Президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение лично заинтересованы в срыве конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку руководитель САП грозит расследованиями по зарплатам в конвертах «Слуге Народа», коррупции на Большом строительству и делам Игоря Коломойского.



Об этом заявила главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, пишет Главком.



«После этого заседания я абсолютно убеждена в нескольких словах своих собеседников, что лично Зеленский и его ближайшее окружение делают все возможное, чтобы сорвать конкурс. И да, неизбрание руководителя САП сегодня-это личное дело президента Зеленского. За которую он рано или поздно понесет ответственность. В последнем у меня нет никаких сомнений», – заявила журналист на своей странице в Facebook.



Мусаева подчеркнула, что руководитель САП, который в случае избрания и в случае своей абсолютной независимости от власти, несет угрозу.



«Заработным платам народных депутатов от Слуги народа в конвертах. Сейчас в НАБУ, по словам дипломатов, находится около 80 производств в отношении членов парламента. Величайшему проекту современности "великое строительство". Построенном на средства налогоплательщиков, а не «при поддержке президента Зеленского». Делам против "Приватбанка» и Коломойского", – добавила Мусаева.



Напомним, 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.



Пять из шести членов от парламента председатель комиссии Екатерина Коваль («За будущее»), Елена Бусол («За будущее»), Андрей Гуджал («Оппозиционная платформа – За жизнь»), Богдан Романюк («Доверие»), и Евгений Соболь («Слуга народа») не поддерживали ни одного голосования.