Политолог-международник Максим Яли рассказал о шансах Байдена выиграть на следующих президентских выборах в США и как рост популярности республиканца-конкурента Трампа влияет на введение санкций против Северного потока-2.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

По его словам, демократическая партия заинтересована в фигуре республиканца Теда Круза как кандидата перед следующими президентскими выборами в США. Максим Ялиобъяснил, что им важен рост конкурента Трампа, пока вопрос с отстранением последнего от права участвовать в выборах еще не решен в американских судах. В этом контексте он отметил, что демократы уже заявили о планах Байдена баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

«Хотя еще не прошел и год его президентства, не говоря уже о возрасте президента США и возможном физическом состоянии в 2024 году. Но исходя из того, с каким трудом ему далась победа над Трампом в 2020, и тем более с оглядкой на нынешние низкие рейтинги поддержки его политики, на сегодняшний день выиграть у Трампа на следующих выборах Байдену будет крайне сложно. На сегодняшний день», - заявил Максим Яли.

По его мнению, Тэд Круз пока имеет гораздо меньшую поддержку среди республиканцев чем Трамп и, безусловно, является более удобным конкурентом для Байдена. Именно поэтому политолог считает, что был достигнут подобный компромисс между республиканцами и демократами в Сенате: Круз разблокирует назначение послов в Сенате, а в январе демократы поставят на голосование законопроект о санкциях против Северного потока-2.

«То есть и сам Круз и республиканцы в целом получат электоральные балы и видимость того, что «прогнули» демократов сейчас даже в условиях меньшинства, а демократы в итоге останутся довольны, так как никаких новых санкций против Северного потока-2 они вводить все равно не будут. Кстати, наверняка именно с этим и связана еще одна важная новость для Украины в американских СМИ: CNN сообщило о том, что, согласно их источникам в администрации Байдена, возможность нападения российских войск на Украину будет сохраняться ещё как минимум месяц. То есть как раз до тех пор, пока не пройдет голосование в Сенате по новым санкциям против Северного потока-2», - рассказал Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о чем Байден и Путин будут говорить на переговорах.

https://youtu.be/ZAYbvdwaIGQ