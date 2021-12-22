При объединении интересов общественности, бизнеса и государства можно обеспечить жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма объективной информацией с украинских телеканалов, а также дополнительными услугами, в том числе «государства онлайн», которые доступны всем жителям Украины.

Об этом говорилось во вторник, 21 декабря, на пресс-конференции под названием «Украина в информационном пространстве будущего мира – Украина на пороге 2022 года» в пресс-центре «Украинских новостей», пишут Версии.

Организаторы пресс-конференции – представители известного международного сервиса Диван.ТВ, предоставляющего доступ к телевидению украинцам по всему миру. Это единственный украинский сервис, с 2014 года предоставляющий услуги по ретрансляции украинских телевизионных каналов на временно оккупированных территориях.

В сентябре 2021 г. 100% уставного капитала ООО «Финарт Капитал Инвест» – сервис Диван.ТВ, купила люксембургская компания «Татхрах Дженерал Трейдинг». Вхождение иностранного инвестора в проект не обошлось без проблем. Накануне продажи в течение 2020-2021 годов должностные лица ООО «Финарт Капитал Инвест», в частности Канюка А. и Пашура П., в сговоре с представителем по доверенности Фадеевым М., незаконно выводили средства из компании с целью доведения ее до банкротства, что, по их мнению, позволило бы скрыть совершенные преступления по присвоению средств. Но этим уже занимаются правоохранительные органы – начато уголовное производство, о котором рассказал представитель собственника в Украине Виктор Захарчук.

Владелец и инвестор сервиса Диван.ТВ гражданин Бельгии Ян Тис выступил с инициативой, которая, по его мнению, объединит интересы общественности, бизнеса и государства Украины. Технологические решения сервиса Диван.ТВ позволяют без помех и при отсутствии необходимости построения телекоммуникационной инфраструктуры получить доступ к трансляции любого украинского телевизионного канала каждому человеку, который находится на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

«На мой взгляд – это уникальное предложение как для Украины, так и для мира. От слов перейти к делу. Со своей стороны — мы протягиваем руку не только украинцам, но и всем людям доброй воли, которые готовы сотрудничать, даже если у этих людей не совсем честные намерения», заявил Ян Тис.

В частности, сервис Диван.ТВ обратился к медиагруппам и правообладателям контента с предложением предоставить гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях возможность получать информацию от Украины – их Родины, бесплатно. Бизнес и граждане могут поддержать инициативу, прислав своим знакомым на временно оккупированных территориях промокод сервиса Диван.ТВ, который предоставит компания.

«Это уникальное предложение, очень важное в условиях гибридной войны, наращивание количества войск на границе Украины и России. Это возможность для всех граждан нашей страны встретить Новый Год вместе», — отметила директор компании «Финарт Капитал Инвест» Леся Березовец.