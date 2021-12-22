Дипломат Вадим Трюхан назвал три сценария для Украины на следующий год и объяснил, почему с момента провозглашения независимости сейчас прогнозировать что-то трудное всего.

Об этом он сказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По мнению гостя программы, следующий год действительно будет трудным. «Очень много серьезных вызовов, и сможет ли президент управлять этими кризисами, которые ждут Украину, – возникают большие сомнения… Очень непростой год для Украины, Европы и мира», - утверждает он. К тому же, говорит Вадим Трюхан, за все время независимости Украины этот год – наименее прогнозируемый.

Дипломат считает, что можно говорить как минимум о трех возможных сценариях для Украины. Один из них, рассказывает он, это дальнейшее нагнетание конфликта с РФ, что происходит и сейчас. По словам Вадима Трюхана, пока Украина не будет реагировать на провокации со стороны РФ и будет продолжать двигаться вперед, это будет замедленное состояние, которое будет отделять начало процесса перестройки государства.

Согласно второму сценарию, рассказывает гость программы, будет война. По его мнению, этот вариант имеет 30-40%, не 50% потому, что речь идет о Европе и мире в целом, а не только об Украине.

По третьему же сценарию, говорит Вадим Трюхан, американцам предстоит посадить президента РФ за стол переговоров с Украиной при своем же присутствии. «И сформируют процесс каких-нибудь долгосрочных договоренностей, в результате которых мы как минимум получим контроль над Донбассом», - рассуждает он.

В целом же, констатирует дипломат, следующий год так или иначе будет достаточно трудным для Украины. «Я все-таки оптимист и надеюсь, что в конце декабря следующего года мы так же подведем итоги и будем говорить о достижениях реальных, а не бутафорских», - говорит он. В частности, добавляет гость программы, он рассчитывает на обсуждение прорывов, а не худших и еще худших сценариев. Тем не менее, подчеркивает Вадим Трюхан, пока все равно следует рассчитывать на плохой сценарий.

Как сообщала Politeka, Трюхан заявил, что сегодняшнюю украинскую армию нельзя сравнить с той, что была в 2014 году.

Также Politeka писала, что Трюхан рассказал, от чего зависит репутация государства.