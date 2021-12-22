Звездный диетолог Светлана Фус рассказала об особенностях приема витамина D, а также о том, какие витамины нельзя принимать вместе, чтобы не нивелировать их эффект.

О том, как правильно принимать витамины, в комментарии для Clutch рассказала врач-диетолог Светлана Фус. Так, она ответила на волнующий многих вопрос о том, стоит ли пить витамин D курсом в целях профилактики.

"Пойти попринимать чего- нибудь не нужно. Хочу сказать, что сейчас в мире есть несколько тенденций в этом направлении. Одни говорят, что нужно его измерять и добавлять обязательно, другие - что не надо ничего этого делать, потому что если симптомов дефицита нету, то, собственно, и нет смысла его принимать", - поделилась Фус.

Диетолог уточнила, что дефицит витамина D очень сложно, потому что нету какой-то специфики. Так, на его нехватку в организме может указывать повышенная ломкость костей, однако заметить ее сложно, если не ломать конечности.

По словам Фус, существуют косвенные методы, но самое простое, что можно сделать - сдать анализы, посмотреть, сколько витамина D в организме и для себя уже решить. В то же время, диетолог добавила, что решать, какую дозировку нужно назначить или не назначать вообще этот витамин, должен врач.

Фус также рассказала о существовании так называемых антивитаминов.

«Антивитамины- это вещества, которые нейтрализуют действие витаминов. Простыми словами, есть витамины, которые с друг другом "соперничают" , то есть один витамин является антивитамином другого. Есть минералы, которые точно также себя ведут. Есть просто вещества, которые разрушают витамины. И это в природе встречается очень часто. Поэтому, если очень сильно заморачиваться по этому поводу, то мы должны сесть и разобраться, какие витамины с какими принимать нельзя, какие вещества могут разрушать витамины, какие лекарства эти витамины могут разрушать», - рассказала диетолог.

Она отметила, что аскорбиновая кислота, например, может разрушить витамин В12, поэтому их совместный прием не даст никакого эффекта.