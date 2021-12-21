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Махинации с имуществом и приватизацией КП «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций», аферы с кредитами и манипуляции с землей (26,4534 га, что только по нормативным оценкам составляет 244! млн грн), на которой находится завод, привели к тому, что дельцы, в сговоре с коррумпированными чиновниками, в течение последних 10 лет грабили Украину, цинично и не скрыто украв завод у государства: его незаконно вывели из столичной коммунальной собственности. Это стало возможным всего лишь вследствие того, что была подделана подпись директора коммунального предприятия. На сегодня этот факт установлен следствием, и, вне сомнений, будет доказан в суде.

Предприятие было и является востребованным. Сегодня это Броварской алюминиевый завод "БРАЗ". Работает с полной загруженностью, поставляет изделия из алюминия на украинский рынок и экспортирует их. Однако, государство, кроме потерь и расследования преступлений мошенников, незаконно завладевших заводом, ничего из этого не имеет. Есть ли возможность вернуть предприятие государству и взыскать украденные у него средства? Еще потеряно не все. Что для этого нужно? Беспристрастность суда. И государство вернет дерзко похищенное у нее высокодоходное бюджетообразующее предприятие.

Эта детективная история началась в 2005 году. На тот момент у завода была кредитная линия на 10 миллионов гривен. Обеспечивался кредит имуществом завода. Предприятие пользовалось этим кредитом не в полном объеме, а периодически брало и возвращало по миллиону-полтора – обычная хозяйственная деятельность.

В 2006 году, воспользовавшись госпитализацией директора коммунального предприятия, мошенники, в сговоре с заместителем директора, подделали договор ипотеки на все недвижимое имущество завода и подпись директора на нем. И началось: предприятие переходило от одной фирмы к другой с целью спрятать концы в воду. Делают также кредитный договор между заводом и банком «Хрещатик». Далее – дважды передают кредит: от «Хрещатика» до «Клирингового дома», затем – в Финансовой компании «Инфин-менеджмент». Делают договоры переуступки. Свою подпись ставил, как установило следствие, именно замдиректора - Б.

Забегая наперед, скажем, что дельцы, которые похитили завод у государства, были спокойны относительно ответственности, ведь они уничтожили все оригиналы документов кредитных договоров и ипотеки, а именно по оригиналам возможно установить истину. По крайней мере, аферисты думали, что уничтожены все оригиналы, но упустили из вида, что один экземпляр хранится у нотариуса. Именно этот документ и обнаружили правоохранители и именно он ляжет в основу приговора для воров.

Почерковедческие экспертизы установили, что подпись бывшего директора в договоре ипотеки – подделана. В экспертизах четко сказано, что исследуемые документы от 2006 года подписаны заместителем директора Б., а не директором коммунального предприятия.

Несытый глаз положили на завод в 2006 году люди Черновецкого, в то время возглавлявшего столицу, в ведении которой и находился алюминиевый завод. По имеющейся информации, он вызвал директора коммунального предприятия» для разговора", а фактически предлагал директору раствориться в пространстве и времени, освободив место для его человека. Директор отказался и началась игра на выживание: настоящий буллинг с основаниями. Результат-инсульт. До работы директор, по состоянию здоровья вернуться уже не смог. А тем временем, на заводе, Черновецким были уже уволены заместители директора и поставлены «свои» люди. А впоследствии и нужного директора туда назначили-господина Д. С этого времени предприятие полностью находится «под Черновецким» и работает вне государственных интересов.

Здесь и была реализована преступная схема вывода прибыльного предприятия из муниципальной собственности.

А именно:

2007 год. Финансовая компания «Инфин-менеджмент» обращается в хозяйственный суд с ходатайством о взыскании с предприятия задолженности по кредитным договорам. Судья выносит «нужное» решение. Все имущество завода – движимое и недвижимое - продается аж за...56 млн гривен. Конечно, директор завода мог бы подать и апелляцию, и кассацию, но ... пропустил сроки. И именно по этим смешным основаниям завод ушел за бесценок. А поскольку-все участники были в схеме, то всех результат устроил. Завод, по такой сверхпривлекательной цене, приобрело некое ООО "Акира". 5 миллионов получает истец (ФК «Инфин–менеджмент»). 51 миллион получает завод, возглавляемый человеком Черновецкого. И деньги, полученные предприятием, исчезают. А мы же помним, что все происходит по схеме и с определенными алгоритмами, которых придерживается группа махинаторов в связке: администрация завода – мэрия – недобросовестные бизнесмены - чиновники – судьи. Поэтому никто даже и попытки не предпринимал найти 51 миллион, что просто потерялся.

Как следствие-денег на заводе нет. Предприятие искусственно вводится в стагнацию и утопает в долгах.

Тогда коммунальное предприятие берет заем еще в 10 миллионов гривен (напомним, что в то время доллар был по 8 грн). Официальная версия-вывести завод из долгов и запустить все его мощности. На самом деле-никто и не собирался этого делать. Зато деньги снова исчезли и предприятие ловко привели к долговой яме.

Новым владельцем многострадального завода становится ООО "Индастриал Пропертиз", возглавляемое помощником депутата Киевсовета.

Таким образом, реализовав ряд преступных схем в течение короткого времени, все имущество предприятия полностью и бесповоротно было выведено, а фактически похищенное из муниципальной собственности. Схема сработала и дельцы стригли купоны по полной. Наверное, так бы оно и продолжалось бы, если бы не жадность их же и погубила.

Так, в 2018 году в правоохранительные органы обращается ПАО «Киевоблгаз» с заявлением о преступлениях: о незаконной приватизации Броварского завода и о краже заводом газа на 47 млн гривен!

Собственно, с этого заявления и началось «раскручивание» дела, в ходе которого выплыли другие преступления группы махинаторов из нескольких банков и фирм, конечно же в тесном «сотрудничестве» с чиновниками и судьями, которые связаны с Броварским заводом.

Отметим, что по оценке от 2009 года стоимость имущества Броварского завода составляла около 20 миллионов долларов! На это время завод, по оценкам экспертов, стоит минимум вдвое дороже.

В настоящее время потерпевшей по делу признан Киевсовет. Это именно у нее украли завод.

Кроме того, в конце 2020 года Броварской городской совет обратился в полицию с заявлением о совершении преступления. Как считают в Броварах, ООО «Индастриал пропертиз инвестмент» украло у горожан 17 миллионов гривен. Именно столько указанное юридическое лицо не доплатило в бюджет налога на землю с 2016 по 2019 годы. В декабре 2020 года по этому делу директору ООО «Индастриал пропертиз инвестмент» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Однако, спустя 9 месяцев, Киевским апелляционным судом подозрение ... отменено.

Итак, теперь слово за судом. Станет ли судьи чести вынести решение именем Украины на основе объективной оценки доказательств, собранных следствием? Или понесусь наказания ґендлярі и аферисты, обокрали государство и обогатились за счет недоплаченных пенсий? Получит ли община Броваров украденные у нее миллионы? Будут отвечать по закону дельцы, которые, не моргнув глазом, фальсифицируют документы и подделывают подписи, принося прямые убытки государству на миллионы долларов?

Слово за судом.