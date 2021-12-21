Уже 26 польских производителей электроэнергии и тепла сообщили о понижении уровня гарантированных запасов угля на складах.

Как пишет Obozrevatel, об этом говорится в материале Business Insider.

Это результат роста спроса на угольную энергию по всей Европе, ограниченных возможностей добычи на польских шахтах и неэффективности железнодорожных перевозчиков.

Некоторые ТЭС вынуждены работать не в полную мощность, чтобы сэкономить топливо на зиму. Польские энергетические компании уверяют, что имеют план восстановления складских запасов, но сроки его реализации во многом зависят от внутреннего спроса на энергию и выполнения обязательств поставщиками и перевозчиками угля.

Напомним, согласно данным Минэнерго Украины, на 21 декабря на складах украинских ТЭС находится 463 тыс. т угля. С начала декабря запасы на государственных ТЭС сократились на 15% – со 120 до 104 тыс. т., на частных ТЭС ДТЭК наоборот выросли на 35% – с 240 до 324 тыс. т.