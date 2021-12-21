Известный общественный активист, бывший народный депутат и участник российско-украинской войны в составе батальона «Азов» Игорь Луценко рассказал об опасности, вызванной деятельностью россиян на территории Бабьего Яра.

Собственное видение проблемы Луценко выразил в интервью KyivPress.

«Если эти олигархи хотят профинансировать какие-то проекты украинского государства в Бабьем Яру, то мы не будем выступать против. Но проблема в том, что у украинского государства нет общего консолидированного видения относительно того, что там собственно нужно делать», - говорит активист.

Игорь Луценко акцентирует, что территория Бабьего Яра – это заповедник, подчиненный Министерству культуры.

«Здесь не ведется ни один учет малых архитектурных форм, появляющихся в режиме тотального беспорядка по инициативе неадекватных «художников», которых вытащили из оргий и поставили «творить» в Бабьем Яру», - говорит Луценко, имея в виду инсталляцию с колоннами и другие объекты, появлявшиеся в заповеднике. Активист отмечает, что со стороны украинского государства никто не занимается этой темой, а любая хорошая инициатива блокируется кулуарно-коррупционными методами.

«Я совершенно не верю в искреннюю мотивацию людей, которые этим сейчас занимаются Бабьим Яром со стороны России. Они сами откровенно говорят: «Наш мотив – перевоспитывать украинцев», потому что считают нас виновными в том, что немцы расстреляли в Бабьем Яру 100 000 человек», - активист объясняет, что их замысел – обвинить украинцев в трагедии Бабьего Яра.

Луценко вспоминает: «Был также специально создан скандал, когда они там построили символическую синагогу на месте православного кладбища, создавали онлайн-медиа, куда приглашали руководить одиозных людей. Они хотят создать вокруг Бабьего Яра перманентный конфликт». По его мнению, украинское государство лишь способствует этому из-за своего бездействия.

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